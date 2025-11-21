Спільнота Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя з глибоким смутком повідомляє про трагічну загибель Андрія Вегери, студента 3-го курсу інженерії машин, споруд та технологій. Андрій став жертвою ворожої атаки на Тернопіль 19 листопада 2025 року.

«Сумлінний і цілеспрямований, свідомий і патріотично налаштований, щирий і готовий завжди прийти на допомогу…

Андрію був лише 21. Його життя тільки починалося, сповнене перспектив, можливостей, надій…

Він назавжди залишиться частиною нашого університету.

Наші глибокі співчуття усім рідним та близьким загиблого.

Вічна та світла пам’ять Тобі, Андрію!» – написали у навчальному закладі.

Подобається це: Подобається Завантаження…