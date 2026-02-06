У Західноукраїнському національному університеті відбулася знакова подія – урочиста церемонія вручення дипломів другого (магістерського) рівня вищої освіти випускникам соціально-гуманітарного факультету.

Цей особливий день для кожного випускника поєднує гордість за пройдений шлях, вдячність наставникам і віру в майбутні професійні звершення. У непростий для країни час освіта набуває ще більшого значення, адже вона є фундаментом розвитку та відповідальності перед суспільством.

З вітальними словами та побажаннями до випускників звернулася проректор з науково-педагогічної роботи Уляна Коруц: «Шановні випускники! Цей день є важливим не лише для вас, а й для всієї університетської родини. Попри всі перешкоди ваше прагнення розвиватися вселяє віру в майбутнє України. Диплом магістра – це не фініш, а старт у доросле професійне життя. Бажаю вам застосовувати знання на благо нашої держави, будувати успішну кар’єру та залишатися патріотами України».

Декан соціально-гуманітарного факультету Оксана Гомотюк у своєму виступі зазначила, що за роки навчання студенти сформували критичне мислення, навчилися приймати зважені рішення й здобули необхідні компетентності для роботи в сучасному світі. Сьогодні Україна потребує освічених, відповідальних і людяних професіоналів, здатних змінювати суспільство на краще. Пані Оксана подякувала Збройним силам України, побажала випускникам сміливо брати на себе відповідальність та залишатися відкритими до інновацій.

Святкова атмосфера панувала ще до початку урочистостей: у залі зібралися викладачі, студенти, батьки, близькі випускників, які розділили радість важливої життєвої події. Усмішки, щирі обійми, теплі спогади про роки навчання, перші професійні здобутки та дружні моменти створювали особливий емоційний настрій, що об’єднав усіх присутніх.

Від імені викладачів до магістрів звернулися завідувачі кафедр Ірина Недошитко, Андрій Гірняк, Роман Гах і Володимир Чайка. Вони відзначили, що випускники пройшли значний шлях особистісних змін, здобули не лише знання, а й важливий соціальний капітал – професійні зв’язки, підтримку однодумців і досвід співпраці. Науковці побажали молоді віри у власні сили, професійної реалізації, щирих людей поруч та нових перемог й запевнили, що університет завжди залишатиметься простором підтримки та розвитку для своїх випускників.

Емоційним моментом церемонії стали виступи самих випускників, які наголосили на тому, що отриманий диплом є символом спільної праці з викладачами та взаємної підтримки в студентському середовищі. Молодь висловила вдячність наставникам за професіоналізм, вимогливість, людяність та подякувала родинам і захисникам України за можливість навчатися та будувати плани на майбутнє. Магістратура, на переконання випускників, стала для них не лише продовженням освіти, а й етапом формування зрілого світогляду та впевненого кроку до омріяної самореалізації.

Перекидання китиці на конфедератці стало найзворушливішим моментом урочистостей. Атмосферу свята доповнили музичні виступи студентів соціально-гуманітарного факультету Анастасії Галещук та Богдана Андрійчука.



