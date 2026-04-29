У Збаразькому замку відбулася урочиста церемонія вручення дипломів випускникам юридичного факультету Західноукраїнського національного університету. Отримали дипломи випускники спеціальностей «Право», «Міжнародне право» та «Правоохоронна діяльність».

Цей особливий день об’єднав випускників, їхніх рідних, викладачів та гостей. До юнаків та дівчат завітали гості: начальник Тернопільської ОВА, ветеран війни Тарас Пастух, народний депутат, заслужений юрист України Іван Калаур, голова Тернопільського окружного адміністративного суду Уляна Мірінович, заступник начальника відділу поліції, начальник слідчого відділення ВП №2 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області – Микола Стрілецький.

Символічним і надзвичайно зворушливим моментом заходу стало виконання Державного Гімну України. У ці хвилини в залі запанувала особлива атмосфера єдності, глибокої вдячності та непохитної віри в майбутнє нашої держави.

Звертаючись до випускників, Оксана Миронівна зазначила: «Сьогодні радісний і сумний день. Важко прощатися зі студентами, які за роки навчання стали справжніми друзями та невід’ємною частиною нашої великої університетської родини. Тепер ви роз’їжджаєтеся у різні куточки України, але де б ви не були, ви назавжди залишаєтеся частиною нашої спільноти. Ми дякуємо Богу і Збройним Силам України за кожен ранок, який дав нам можливість навчати, а вам – опановувати омріяний фах. Нехай знання, здобуті в цих стінах, стануть міцним фундаментом для ваших звершень, кар’єрного зростання та життєвих цінностей. Будьте щасливими, здоровими, а головне – справжніми та чесними. Двері університету завжди відчинені для вас. Альма-матер завжди чекатиме на вас і підтримає у будь-яку хвилину. Несіть з гідністю ім’я випускника Західноукраїнського національного університету! У добру путь!»

Вітаючи випускників, народний депутат, заслужений юрист України Іван Калаур сказав: «Попереду у вас – шлях великих можливостей і відповідальних рішень. Нехай кожен із вас знайде своє покликання в юридичній професії та реалізує себе в служінні закону і справедливості. Саме вам належить зміцнювати правові засади нашої держави, відбудовувати її та утверджувати в ній верховенство права. Вірю, що ви гідно пройдете цей шлях і зробите вагомий внесок у майбутнє України!»

Особливої цінності заходу додала присутність випускників-військовослужбовців – захисників України. Для всіх присутніх було великою честю вітати героїв, які сьогодні зі зброєю в руках боронять нашу державу, водночас знаходячи сили здобувати освіту та зростати професійно. Студентів-військовослужбовців разом з кращими студентами факультету ректор ЗУНУ Оксана Десятнюк відзначила подяками.

Символічно, що у цей день поруч із випускниками були іноземні колеги. Співпраця з провідними європейськими навчальними закладами посідає вагоме місце в житті Західноукраїнського національного університету, зокрема у творенні історії юридичного факультету. Вона збагачує наш освітній процес, відкриває нові горизонти і дає студентам можливість отримувати знання від найкращих фахівців Європи.

Наголошуючи на історичній місії юристів у сучасному світі, до випускників звернувся професор, доктор хабілітований, Doctor Honoris Causa, професор кафедри цивільного права Ягеллонського університету та професор європейського приватного права, порівняльного права та польського приватного права в Університеті Оснабрюк, член правління Європейського інституту права, член Наглядової ради ЗУНУ Фридерик Цолль: «Людством завжди керує право, а не груба сила. Історія свідчить, що справжні архітектори правопорядку створювали його фундамент навіть у найтемніші часи — в умовах розрухи та війн. Сьогодні може здаватися, що право безсиле, а світ належить лише тому, хто має зброю. Проте це оманливе враження. Насправді ж Україна сьогодні захищає саму сутність Європи, першоосновою якої є верховенство права. Без справедливості та закону Європа просто припинить своє існування. Саме тому місце України буде центральним у творенні нового світового правопорядку, який народиться після цієї війни. Я щиро вірю, що кожен із вас буде віддано служити ідеям правової держави, адже лише вона є єдиною гарантією стабільного миру та майбутнього нашого спільного європейського дому».

Зворушливим моментом став приїзд декана юридичного факультету Сергія Володимировича Банаха, який зараз служить в лавах Збройних Сил України. Він звернувся до випускників: «Дорогі друзі, від вас залежить майбутнє нашої країни. Саме ви маєте докласти максимум зусиль, щоб відбудувати Україну і вибороти перемогу. П’ять з половиною років тому ваші батьки довірили вас нам. Сподіваюся, що сьогодні ви не розчаровані у своєму виборі. Я дуже тішуся вами. Пам’ятайте рідний факультет і рідний університет».

До випускників також звернулася т.в.о. декана юридичного факультету Валентина Слома: «Дорогі випускники, шановні батьки, колеги! Сьогодні той день, коли радість і сум йдуть поруч. Ми не просто ставимо крапку у вашій заліковій книжці, а ставимо знак оклику на важливому етапі вашого життя. Ви навчалися в складних умовах – під час пандемії та воєнного стану. Сьогодні ваш диплом – це ключ. Але пам’ятайте, що двері відкриваєте ви самі. Не бійтеся братися за важкі справи. Продовжуйте вчитися завжди. І найголовніше – у прагненні кар’єрного зростання ніколи не втрачайте головної цінності: залишайтеся людьми. Ми завжди будемо чекати вас удома, на юридичному факультеті!»