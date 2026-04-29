Із 30 квітня у Тернополі буде тимчасово обмежено рух транспорту на окремих ділянках вулиць у зв’язку з проведенням поточного ремонту дорожнього покриття. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради.

Зокрема, рух транспорту буде частково перекрито:

із 30 квітня до 5 травня – на вулиці Леся Курбаса (на ділянці від будинку №4 до №6А);

із 30 квітня до 10 травня – на вулиці Мирона Тарнавського (від вулиці Захисників України в напрямку вулиці Київської).

«На період проведення ремонту на вказаних ділянках будуть встановлені відповідні дорожні знаки, згідно з тимчасовою схемою організації дорожнього руху. Просимо водіїв враховувати зміни при плануванні поїздок містом та бути уважними на дорогах у зоні проведення робіт», – повідомили в міськраді.