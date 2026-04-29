Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. Відтак особливий правовий режим триватиме щонайменше до 2 серпня 2026 року.

Це вже 19-е відповідне рішення парламенту з початку повномасштабної війни.

У період дії воєнного стану військовозобов’язані громадяни повинні дотримуватися низки правил. Зокрема, чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані перебувати на військовому обліку в ТЦК та СП. Вони мають регулярно оновлювати свої військово-облікові дані, які вносяться до відповідних державних реєстрів.

Також обов’язковою є наявність при собі військово-облікового документа – як у паперовій, так і в електронній формі – разом із документом, що посвідчує особу.