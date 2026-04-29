Зниклий безвісти за особливих обставин – це військовослужбовець, щодо якого немає достовірної інформації про його долю. Це відбувається, коли:

він не повернувся з бойового завдання і не можуть точно визначити, чи потрапив він у полон, та чи загинув на полі бою;

побратими свідчать про ймовірне потрапляння в полон, але немає достатньо доказів;

побратими свідчать про ймовірну загибель, але через активні бойові дії неможливо це перевірити.

У такому випадку захиснику надається визначений законом статус «зниклий безвісти за особливих обставин», а родині – гарантія системного пошуку, а також право на виплати і пільги.

Що робити, якщо військовий не виходить на зв’язок?

Перш за все треба заспокоїтися. Найчастіше відсутність зв’язку з військовим має технічні причини: відсутність покриття на позиціях, розряджений телефон або режим мовчання під час виконання бойового завдання.

Якщо військовослужбовець тривалий час не відповідає, потрібно:

зв’язатися з його побратимами, безпосереднім командиром та/або службою супроводу частини;

(Контакти служби супроводу військової частини можна знайти на сайті «На зв’язку».)

звернутися до ТЦК та СП з проханням зробити запит до військової частини.

Якщо з в/ч повідомляють, що захисник на бойовому завданні і не значиться в списках поранених, полонених чи зниклих, – варто дочекатися, коли він зможе вийти на зв’язок самостійно.

У випадку, коли військовослужбовець не повернувся з бойового завдання, частина видає наказ про зникнення безвісти за особливих обставин внаслідок дій з боку противника. На його підставі надходить відповідна інформація до ТЦК та СП, який направляє родині офіційне сповіщення.

Як діяти родині зниклого безвісти захисника

Пошук зниклих безвісти військових починається із збору інформації. Після отримання відповідного сповіщення від ТЦК та СП потрібно дізнатися останнє відоме його місце перебування та обставини зникнення. Ця інформація є в сповіщенні та/або в наказі військової частини.

Далі необхідно встановити контакт з в/ч, де захисник проходив службу (через службу супроводу). Контакти служби супроводу військової частини можна знайти на сайті «На зв’язку».

Важливо. Не можна публікувати фото захисника у військовій формі, локацію останнього місця перебування і номер військової частини. Такі дії можуть нашкодити йому у випадку переховування (від ворога) чи потрапляння в полон.

Наступні кроки полягають у контактах з правоохоронними, державними органами та Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими.

Як подати заяву до поліції про зникнення людини?

Обов’язково подається від рідних особисто у відділенні або за номером 102. У заяві максимально детально надаються обставини зникнення, особливі прикмети захисника, інформація про речі та документи, які могли бути при ньому. Найближчий родич має здати біологічні зразки для порівняння ДНК-профілів.

Через 24 години у слідчого в справі потрібно отримати витяг Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), де має бути зазначено ПІБ та контактна інформація слідчого.

Як надати інформацію в Особистому кабінеті на сайті Коордштабу?

Зареєструйтеся в Особистому кабінеті інформаційної системи Координаційного штабу на сайті cabinet.koordshtab.gov.ua (за допомогою електронного підпису, Bank-ID або Дія.Підпис).

Після верифікації заявки потрібно надати всі наявні дані в розділі «Надати додаткову інформацію».

Вичерпні дані прискорюють пошук та ідентифікацію полонених або зниклих безвісти. На їхній основі аналітики Коордштабу продовжують збирати, перевіряти та узагальнювати інформацію про установи, де перебувають у неволі українські військові та цивільні.

Надалі статус заявки та облікову категорію зниклого можна відстежувати в Особистому кабінеті. Там же доступні онлайн-консультації.

Як ще можна шукати безвісти зниклих військових

Можна спробувати зробити це через Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) та Робочу групу ООН.

Офіційні запити державі-агресору можуть саме робити міжнародні організації. Зокрема, Бюро Центрального агентства МКЧХ з розшуку для міжнародного збройного конфлікту в Україні. Інформація про те, як створити такий запит, – на icrc.org.

Також можна надіслати запит до Робочої групи ООН з насильницьких або недобровільних зникнень. У відповідь вона робить офіційне звернення до уряду рф з вимогою надати інформацію про зниклу людину.

Крім того, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини може у відповідь на запит від родини звернутись до Уповноваженої з прав людини у рф із запитом щодо зʼясування долі зниклого захисника.

У більшості випадків росія відмовляється надавати будь-яку інформацію. Але важливо також засвідчити факт відмови.

Державні органи продовжують пошук зниклого безвісти до того часу, як людина вийде на звʼязок/повернеться; буде повернута під час обміну полоненими або репатрійована; тіло зниклого (у разі загибелі) буде повернуто та ідентифіковано.

Родині захисника, який зник безвісти, має надійти сповіщення від ТЦК та СП

Для реалізації права на виплату належної частки грошового забезпечення військовослужбовця, який зник безвісти або потрапив у полон, особам, що мають право на таку виплату, необхідно звернутися до командира військової частини через ТЦК та СП.

Окремо, родина загиблого може звернутися до регіонального відділення Пенсійного фонду України для оформлення пенсії внаслідок втрати годувальника.

Для отримання особистих речей зниклого безвісти (у випадку, якщо їх не було надіслано), необхідно звернутися до командира військової частини через ТЦК та СП з відповідною заявою.

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.