На Тернопільщині поліцейські спільно з рятувальниками та місцевими жителями розшукали двох неповнолітніх хлопчиків.

Про це повідомили у поліції Тернопільщи.

У вівторок, 28 квітня, близько 21:00 надійшла інформація від жительки Мельнице-Подільської громади про те, що її 11-річний син разом із 14-річним сусідом поїхали кататися на велосипедах та не повернулися додому.

Спочатку батьки намагалися самотужки розшукати дітей, однак їм це не вдалося.

Враховуючи нічний час та заморозки, існувала реальна загроза переохолодження дітей, діяти потрібно було без зволікань. До розшукових заходів також долучилися місцеві жителі Мельнице-Подільської громади.

Завдяки злагодженим діям уже за годину дітей вдалося знайти поблизу лісу, за близько 10 кілометрів від місця їхнього проживання.

Як з’ясувалося, хлопці на велосипедах вирішили поїхати до сусіднього села до родича одного з них, однак заблукали.

З дітьми все добре – жодних протиправних дій щодо них вчинено не було.