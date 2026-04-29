Під процесуальним керівництвом ювенальних прокурорів Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру 15-річній школярці у вчиненні замаху на вбивство однокласниці (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України).

Підозру підписав керівник обласної прокуратури Віталій Панченко. Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

За даними слідства, 27 квітня 2026 року учениця 9 класу однієї з тернопільських шкіл очікувала однокласницю у під’їзді її будинку. Коли потерпіла наблизилася, дівчина завдала їй кілька ножових поранень. Під час одного з ударів уламок леза залишився в голові потерпілої.

Дівчину госпіталізували, наразі її життю нічого не загрожує.

Нападницю затримали правоохоронці. Мотиви вчинку встановлюються. Одна з версій, яку перевіряє слідство, — можливий булінг з боку однокласниці. У разі підтвердження цього факту діям причетних осіб буде надано належну правову оцінку.

Наразі вирішується питання про вручення підозрюваній клопотання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування здійснюють ювенальні слідчі СУ ГУНП в області.

“Закликаємо батьків та вчителів наголошувати дітям: у разі конфліктів чи цькування необхідно звертатися по допомогу до дорослих, а не намагатися вирішити ситуацію силовими методами”, — повідомили у прокуратурі.