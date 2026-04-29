Професорка кафедри безпеки та правоохоронної діяльності ЗУНУ Олександра Васильчишин взяла участь у навчальному візиті до Варшави, що відбувся в межах програми підготовки експерток з фінансової безпеки України (UPLIFT). Програма об’єднала учасників з різних сфер, зацікавлених у темі фінансової безпеки та протидії фінансовим злочинам. Навчальний візит організований Центром фінансової цілісності (CFI) у співпраці з британським Центром фінансів і безпеки (CFS) при Королівському об’єднаному інституті оборонних досліджень (RUSI).

Метою цього візиту було поглиблення знань щодо сучасних підходів до протидії фінансовим злочинам, зокрема у сфері AML/CFT, а також ознайомлення з міжнародними стандартами та практиками їх впровадження.

Спікерами були голова CFS Europe Кінга Редловська, яка окреслила стратегічну роль AML у забезпеченні безпеки; асоційована дослідниця RUSI Олівія Еллісон, яка систематизувала природу відмивання коштів і фінансування тероризму; юрист, журналіст і консультант Роберт Соха, який зосередився на підходах до збору інформації, організації розслідувань і превентивних заходах.

Питання важливості державно-приватного партнерства висвітлила Егле Лукосьєне, директорка Center of Excellence in Anti-Money Laundering. Елайза Локхарт, старша дослідниця RUSI, розкрила фінансові аспекти іноземного втручання та гібридних загроз, зокрема їхній вплив на демократичні процеси.

Питання міжнародних санкцій і типових схем їх обходу представив Том Кітінг, директор Центр фінансів та безпеки (CFS) at RUSI. Він зосередився на ролі морських мереж і тіньового флоту. Виступ Оксани Ігнатенко, виконавчої директорки Центру фінансової цілісності (ЦФЦ), був присвячений аналізу акутальних для України фінансових злочинів, а також пошуку рішень для посилення національної стійкості.

Під час навчального візиту Олександра Васильчишин, як одна з десяти вибраних учасників з України, обмінялася досвідом із представниками різних секторів, залучених до формування та реалізації політик у сфері фінансової безпеки.

Участь у таких програмах та навчальних візитах сприяє подальшому розвитку професійної спільноти у сфері фінансової безпеки в Україні, а також підвищує академічний рівень навчання та зміцнює імідж Західноукраїнського національного університету як центру експертизи у фінансовій безпеці.