На пекельній Донеччині прийняв свій останній бій випускник класичного університету Тернополя Василь Гера. Назавжди 38… Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«З глибоким болем і невимовним сумом повідомляємо про загибель захисника України – Гери Василя Романовича, який віддав своє життя за свободу, незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Василь загинув під час виконання бойового завдання 21 січня 2026 року поблизу населеного пункту Стародубівка Краматорського району Донецької області, мужньо та самовіддано боронячи українську землю від ворога. До останнього подиху він залишався вірним присязі, своєму народові та Батьківщині, проявивши справжню відвагу, стійкість і силу духу.

Василь народився 13 січня 1998 року в селі Добромиль Старосамбірського району Львівської області. Він був випускником Західноукраїнського національного університету. У 2020 році закінчив навчання на магістерській освітній програмі «Інженерія програмного забезпечення» факультету комп’ютерних інформаційних технологій.

В університетській родині його пам’ятатимуть як світлу, щиру, доброзичливу людину з відкритим серцем і чистими намірами. Він вирізнявся відповідальністю, людяністю, гідністю та глибоким патріотизмом – рисами, які визначали його життєвий шлях і вибір. Його загибель – непоправна втрата для родини, друзів, побратимів, академічної спільноти та всієї України.

Біль від цієї втрати неможливо виміряти словами. Висловлюємо щирі та глибокі співчуття рідним і близьким Василя. Поділяємо ваш біль і скорботу, схиляємо голови у жалобі разом із вами. Нехай світла пам’ять про Героя, його мужність і жертовність стануть джерелом сили та підтримки у цей важкий час. Світла пам’ять і вічна шана Герою!» – написали у ЗУНУ.