«Ми отримали багато звернень щодо незручності користування загальним графіком погодинних відключень, тому запровадили нову функцію – персоналізований графік за адресою споживача.

Відтепер на нашому сайті в розділі «Графік погодинних відключень» або за посиланням: https://www.toe.com.ua/news/71 вам достатньо ввести свою адресу – після цього система автоматично відобразить вашу підчергу, години відключень, а також години, коли електропостачання буде доступне.

Це означає, що більше не потрібно шукати свою під чергу та години відключень у загальному графіку – уся необхідна інформація сформується індивідуально для вашої адреси.

Ми впевнені, що ця функція зробить планування вашого дня зручнішим і допоможе легше адаптуватися до тимчасових обмежень електропостачання», – написали в обленерго.