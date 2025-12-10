«Випускник нашого ліцею, воїн Михайло Струтинський за сумлінне та успішне виконання бойових завдань та за високі показники бойової підготовки отримав почесну нагороду Головнокомандувача Збройних Сил України “Золотий хрест”.

Вітаємо із заслуженою нагородою!

Дякуємо за мужність та героїзм! Пишаємося і завжди чекаємо у стінах рідного ліцею!

Слава Україні! Слава її Героям!» – написали у Бережанському ліцеї Тернопільської облради.

