У передріздвяний період, коли готуємо серця до народження Спасителя, братія духовного центру здала кров у Тернопільському центрі крові, щоб поділитися даром життя.

«Закликаємо всіх долучитися до цієї доброї справи.

Бо кров у нас одна Христова, і через причастя Його Тіла і Крові ми отримуємо спасіння.

Нехай це ж служіння любові стане нашою різдвяною жертвою ближньому», – написали у Свято Троїцькому духовному центрі.

Варто зазначити, що у Тернополі стартувала різдвяна ініціатива, покликана підтримати пацієнтів місцевих лікарень та поранених воїнів. Тернопільський центр служби крові закликає жителів області долучитися до доброї справи та стати донорами у передсвятковий період.

