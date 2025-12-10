10 грудня світ відзначає День захисту прав людини – нагадування про важливість свободи, рівності та справедливості для усіх людей. Сьогодні міграційники поділились історією 85-річного пана Євгенія, який пройшов довгий шлях до реалізації свого права отримати паспорт громадянина України.

До Теребовлянських міграційників цьогоріч звернувся 85-річний житель громади – пан Євгеній. Усе своє життя він прожив на віддаленому хуторі, далеко від адміністративних центрів, і більшість років не мав жодного чинного документа, що посвідчував би особу та підтверджував громадянство України. Єдиним документом залишався старий радянський паспорт, який утратив чинність разом із країною, якої давно вже не існує.

«Наші фахівці крок за кроком супроводжували пана Євгенія на шляху відновлення його документів», – розповів начальник Теребовлянського відділу УДМС у Тернопільській області Володимир Ваньо.

Спершу – встановлення належності до громадянства України. Потім – отримання довідки про реєстрацію громадянином України. І нарешті – оформлення першого в його житті українського паспорта.

Для когось це – звичайна адміністративна процедура. Але для пана Євгенія – подія, на яку він чекав: підтвердження власної правової належності та можливість повноцінно користуватися своїми правами.

Подобається це: Подобається Завантаження…