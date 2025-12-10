У жовтні 2025 року середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб в області становила 20 747 грн, що на 3,3% більше, ніж у попередньому місяці, та становило 77,1% відповідного показника по Україні (26 913 грн).

Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.

Найвищий рівень зарплати зафіксовано серед працівників, зайнятих у сфері фінансової та страхової діяльності – 36 735 грн. Це – у 1,8 раза більше за середній показник по області та майже у 4,6 раза перевищує рівень мінімальної заробітної плати (8000 грн).

Найнижчі нарахування платні зафіксовано у сфері функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 46,1% середнього показника по області і становила 9 562 грн.

Станом на 1 листопада 2025 року загальна сума заборгованості з виплати зарплати на підприємствах області склала 21,8 млн грн.

Найбільший обсяг боргів зафіксовано у будівництві, де заборгованість сягнула 16,2 млн грн, що становить 74,3% від загальної суми.

