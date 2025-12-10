Відбулася урочиста церемонія вручення дипломів і відзнак лауреатам премії Верховної Ради України молодим ученим. Приємно відзначити, що серед лавреатів цієї вагомої нагороди – науковиця ЗУНУ.

Відзнаку отримала Олена Борисяк – доктор економічних наук, заступник директора навчально-наукового інституту інноватики, природокористування та інфраструктури ЗУНУ.

Премію отримали 66 молодих учених з різних галузей наук і регіонів України. Нагороди молодим ученим вручив Голова ВРУ Руслан Стефанчук.

Премія Верховної Ради України молодим ученим належить до найвагоміших відзнак на державному рівні. Це визнання є високою оцінкою наукових досягнень Олени Борисяк та значним внеском в імідж освітнього закладу.

