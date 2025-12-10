Назавжди повертається до рідного дому у Великі Бірки сержант Володимир Сапливий. Воїн ще чекав 10 грудня, коли волонтери-земляки мали заїхати до них на Харківщину, привезти замовлені для бойових завдань речі. На жаль, 7 грудня серце Володимира зупинилося. Вічна пам’ять і вічна шана українському Воїну!

«Сумна звістка сколихнула сьогодні Великобірківську громаду. 7 грудня 2025 року під час виконання бойового чергування, в районі населеного пункту Тимофіївка Харківської області, помер мешканець селища Великі Бірки (уродженець села Ангелівка), сержант САПЛИВИЙ Володимир Іванович, 05.03.1980 року народження. Вічна пам‘ять полеглому Воїну», – повідомили у громаді.

Живим коридором, стоячи на колінах, Великобірківська громада зустріла сьогодні, 10 грудня, свого Воїна.

Чин похорону відбудеться завтра, 11 грудня, в селищі Великі Бірки, початок о 10:30 год. Сьогодні церква буде відчинена до 23:00 год, завтра з 08:00 год.

Проникливі, щирі, болючі слова написала пр. Володимира волонтерка Оксанка Підборочинська-Семенів:

«Світла пам’ять Тобі, Володю… І знаєш, що найбільше розриває? Ми ж тільки-но з тобою говорили. Ти ж сам мені диктував, що тобі треба, що купити, що привезти на цю поїздку коли ми їхатимемо 10 грудня, а вийшло так, що 10 грудня привезуть Тебе.

Ти знаєш, я все запам’ятала, все мала зробити. Ти просив, ти чекав. А тепер — тобі вже нічого не треба… НІ-ЧО-ГО. Як це прийняти? Як це зрозуміти? Володя, та скажи, як так? Як можна було кілька годин тому чути твій голос, твої слова… а тепер лиш крик у голові й тиша, яка трощить серце? Я не можу… просто не можу в це повірити. Плачу… Боже, чому саме він? Чому той, кому ще жити і жити? Володя… Ти навіть не уявляєш, як болить. Як нестерпно болить. Світла тобі пам’ять. Ти назавжди залишишся з нами».

