Під час тривалих холодів і морозів пернатим мешканцям нашого краю стає дедалі складніше знаходити їжу. Узимку природні джерела корму швидко зникають, а на пошуки їжі птахи витрачають багато енергії, яку в морозну погоду потрібно постійно поповнювати.

Саме в період морозів підгодівля є особливо важливою, адже без регулярного доступу до поживного корму птахи можуть не витримати низьких температур. Про це розповіли в Державній екологічній інспекції у Тернопільській області.

Допомагаючи птахам, ми не лише рятуємо окремих пернатих, а й підтримуємо природний баланс екосистем, кажуть екологи.

У зимовий період у Тернопільській області можна побачити чимало птахів, які залишаються зимувати поблизу людей. Найчастіше це синиці, горобці, дятли, повзики, снігурі, сойки та омелюхи.

Кожен із цих видів має свої харчові вподобання, тому важливо правильно обирати корм.

Що покласти у годівницю?

Насіння соняшника — універсальний та поживний корм;

просо, овес, інші зернові — для горобців і зерноїдних птахів;

несолоне сало — цінне джерело енергії для синиць;

горіхи — лише сирі, без солі та спецій.

Чого давати не можна?

Хліб;

солоні, смажені або приправлені продукти;

зіпсований чи вологий корм.

Годівниці варто розміщувати у безпечних місцях — на деревах, підвіконнях, балконах або у дворі, де птахи почуватимуться захищеними від хижаків. Важливо також регулярно очищати годівниці та підсипати свіжий корм.

​Допомогти птахам узимку зовсім нескладно. Навіть одна годівниця, яку регулярно наповнюють у морозні дні, може врятувати не одне пташине життя.