Сьогодні в Україні інформації так багато, що вона перетворюється на шум. Ми підписані на десятки Telegram-каналів, читаємо Facebook та сайти новин, але все одно часто втрачаємо контекст: де саме це сталося і хто за цим стоїть? Проєкт myosint.pl вирішив піти іншим шляхом, об’єднавши технології OSINT та класичну журналістику в один зручний інструмент.

Карта новин: дивись, а не просто читай

Головна «фішка», яка одразу впадає в око на myOSINT — це жива карта. Розробники змогли об’єднати потік новин із понад 100 джерел і прив’язати їх до географії у реальному часі.

Це повністю змінює сприйняття подій. Ви не просто бачите заголовок про обстріл чи відкриття нового мосту — ви бачите точку на карті. Новини чітко розбиті за категоріями, тому, якщо вас цікавить лише економіка чи ситуація в конкретній області, відфільтрувати зайве можна за один клік.

Досьє на політиків та публічних осіб: цифрова рентгенограма

Але справжня цінність myOSINT для тих, хто любить «копати глибше», прихована в розділі профілів публічних діячів. Це не просто біографії з Вікіпедії. Це повноцінні OSINT-досьє на українських (і закордонних) політиків та посадовців.

Що можна знайти в профілі?

Гроші та майно: зведені дані з декларацій НАЗК, інформація про активи, люксові авто та нерухомість.

Зв'язки: дані про родичів та бізнес-партнерів (саме те, що зазвичай намагаються приховати).

Компромат та розслідування: прямі посилання на журналістські розслідування та офіційні факти біографії, які «герої» воліли б видалити з пошуковиків.

Чому це варто додати в закладки?

Ми звикли, що новини — це щось ефемерне. Прочитав і забув. myosint.pl робить інформацію структурованою та підконтрольною користувачу. Це інструмент для тих, хто хоче знати правду, розуміти зв’язки між людьми при владі та бачити реальну картину життя країни без зайвого «хайпу».

Якщо ви шукаєте єдине місце, де можна швидко перевірити, що відбувається в конкретному місті, або дізнатися, на чому їздить ваш місцевий депутат — myOSINT справляється з цим краще за будь-яке інше медіа.