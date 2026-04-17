У вихідні очікується тепла та суха погода. Однак тилова частина циклону зумовить поривчастий північно-західний вітер. Температурні показники будуть у комфортних значеннях: нічні мінімуми не знижуватимуться нижче +4º, а денні максимуми підвищуватимуться до +15º.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

18 квітня в області – хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 3-8° тепла, вдень 11-16° тепла.

У Тернополі – хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 3-5° тепла, вдень 13-15° тепла.