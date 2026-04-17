Зв’язок із захисником було втрачено в грудні 2024 року у місті Часів Яр. Відтоді Володимира Ягнича вважали зниклим безвісти. А рідні та близькі жили надією, вірили й чекали… На жаль, Володимир повертається до рідного дому на щиті. Світла і вічна пам’ять українському Воїну!

«Сумна звістка знову сколихнула Товстенську громаду.

Із глибоким болем повідомляємо про непоправну втрату – загибель нашого земляка, жителя села Рожанівка – Ягнича Володимира Йосиповича, 26.03.1973 року народження, який тривалий час вважався безвісти зниклим.

Його життя обірвалося 7 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Часів Яр. У той день було втрачено зв’язок із воїном… Відтоді рідні та близькі жили надією, вірили й чекали. Та, на жаль, офіційне підтвердження стало болючою звісткою, що перекреслила всі сподівання.

Солдат Володимир Ягнич був гранатометником мотопіхотного підрозділу. Він до останнього подиху залишався вірним військовій присязі, мужньо боронив українську землю, віддавши за неї найдорожче – своє життя.

Схиляємо голови у скорботі разом із родиною, близькими, друзями та побратимами загиблого Героя. Нехай Господь дарує вам сили пережити цей невимовний біль і підтримує у час тяжкого випробування.

Це велика втрата не лише для рідних – це біль усієї громади. Війна безжально забирає найкращих синів України… тих, хто став на її захист без вагань.

Світла і вічна пам’ять Герою.

Вічна шана і вдячність за подвиг.

Про дату та час прощання буде повідомлено додатково», – написали у Товстенській громаді, що на Чортківщині.