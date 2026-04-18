Біда прийшла у ще одну родину. Жорстока війна обірвала життя Володимира Брощака. Захисника вважали зниклим безвісти з жовтня 2024 року. Загинув Володимир на Донеччині. Вічна памʼять і слава українському Воїну!

«У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю. Наш земляк Брощак Володимир Петрович загинув у Донецькій області під час виконання бойового завдання. Воїн вважався зниклим безвісти з 3 жовтня 2024 року. Він мужньо боронив Україну до останнього подиху.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і побратимам Героя.

Вічна памʼять і слава захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.