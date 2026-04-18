Податок на додану вартість залишається ключовим джерелом наповнення державного бюджету. За перший квартал цього року суб’єкти господарювання Тернопільської області сплатили до держбюджету 908,3 млн грн ПДВ. Це – на 23,3 млн грн більше, ніж за 3 місяці минулого року.

Станом на початок квітня на обліку в регіоні перебувало 3763 платники ПДВ, з них 3064 юридичних особи та 699 фізичних осіб-підприємців.

Кожна сплачена гривня податків – це ресурс для фінансової стабільності країни та підтримки її обороноздатності, зазначили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.