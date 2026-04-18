Скільки на Тернопільщині платників ПДВ
Податок на додану вартість залишається ключовим джерелом наповнення державного бюджету. За перший квартал цього року суб’єкти господарювання Тернопільської області сплатили до держбюджету 908,3 млн грн ПДВ. Це – на 23,3 млн грн більше, ніж за 3 місяці минулого року.
Станом на початок квітня на обліку в регіоні перебувало 3763 платники ПДВ, з них 3064 юридичних особи та 699 фізичних осіб-підприємців.
Кожна сплачена гривня податків – це ресурс для фінансової стабільності країни та підтримки її обороноздатності, зазначили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.