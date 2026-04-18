У Західноукраїнському національному університеті відбулася урочиста церемонія відзначення переможців альтернативної олімпіади природничо-математичного циклу «STEM-проєкт». Захід пройшов на базі науково-дослідної лабораторії STEM-освіти Класичного університету Тернополя, колектив якої виступив співорганізатором фінального етапу міської ініціативи.

Подія об’єднала учнівську молодь, педагогів і науковців, ставши своєрідним містком між шкільною освітою та середовищем закладу вищої освіти, де формуються професійні орієнтири, наукове мислення та готовність до майбутніх викликів. У такій синергії ідей та досвіду учасники, наставники й організатори зібралися, щоб відзначити найкращих – тих, хто вже сьогодні формує сучасний освітній простір, мислить інноваційно та впевнено шукає відповіді на виклики часу.

Модераторкою заходу виступила Оксана Соловей – методист-консультант Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Тернопільської міської ради, яка відзначила, що «STEM-проєкт» уже шостий рік поспіль об’єднує креативну молодь і наставників навколо сучасних освітніх підходів, сприяє розвитку наукового мислення та формуванню інноваційних рішень для освітнього середовища й потреб громад.

З вітальним словом до присутніх звернувся проректор з наукової роботи ЗУНУ Микола Дивак, який наголосив на значенні таких ініціатив для формування практичного наукового досвіду та розвитку дослідницьких навичок у молоді. Микола Петрович підкреслив, що на базі STEM-лабораторії університету створюються умови для поєднання навчального процесу з елементами моделювання реальних наукових і технологічних завдань: «Це справді змістовна подія, яка дозволяє відчути атмосферу науки. У STEM-лабораторії ми працюємо над тим, щоб поєднати різні напрями підготовки та дати можливість працювати з сучасними моделями й технологіями». Окремо проректор звернув увагу на сучасні виклики освітнього та наукового середовища, пов’язані з розвитком цифрових технологій і штучного інтелекту: «Сьогодні технології стрімко змінюють наше середовище. Але ключовим залишається не сам інструмент, а здатність людини аналізувати, бачити логіку процесів і приймати обґрунтовані рішення».

Разом із директором навчально-наукового центру комунікацій, науковим керівником науково-дослідної лабораторії STEM-освіти, к.п.н., доцентом кафедри економічної кібернетики та інформатики та кафедри фінансів ім. С. І. Юрія ЗУНУ Оксаною Коваль, проректор вручив дипломи та грамоти переможцям і призерам олімпіади.

Церемонія нагородження стала кульмінаційним моментом події, коли були оголошені імена тих, чиї ідеї, наполегливість і науковий пошук принесли заслужене визнання.

У секції «Моделі енергозбереження за допомогою ШІ для файного міста»:

І місце – Марія Смакоус (Галицький фаховий коледж);

ІІ місце – Каріна Баб’юк (гімназія «Гармонія»);

ІІІ місце – Каміла Сейнаші (ТЗОШ №26).

У секції «Екодизайн освітнього середовища»:

І місце – Діана Пиж (ТЗОШ №23);

ІІ місце – Вікторія Павловська (ТЗОШ №24);

ІІІ місце – Андрій Рій (ТСШ №3).

У секції «Креативні рішення юних винахідників задля перемоги»:

І місце – Анастасія Горохівська (гімназія «Гармонія»);

ІІ місце – Даниїл Гасюк (ТАЛУГ ім. І. Франка) та Дьомін Іван – (Ліцей безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання ім. О. Гостіщева);

ІІІ місце – Роман Бондарь (ТАЛУГ ім. І. Франка).

У секції «Візуалізація математичних і природничих процесів»:

І місце – Софія Гатанюк та Матвій Гаранжук (ТЗОШ №28);

ІІ місце – Вероніка Побурко (Галицький фаховий коледж).

До привітань долучилися начальник науково-дослідної частини ЗУНУ, професор Віта Семанюк, та завідувач кафедри економічної кібернетики та інформатики, професор Леся Буяк. Вони висловили щиру вдячність педагогам за високий рівень підготовки учнів, відданість своїй справі та щоденну працю над розвитком обдарованої молоді, а також відзначили важливу роль наставників у формуванні дослідницького мислення й підтримці перших наукових кроків школярів.

У межах заходу вчителям було урочисто вручено подяки ректора Західноукраїнського національного університету, що стало знаком визнання їхнього внеску та підкреслило важливість співпраці між закладами освіти у розвитку STEM-напряму.

Високі відзнаки отримали педагоги, які щоденно формують у здобувачів освіти інтерес до природничо-математичних дисциплін, підтримують їхні перші дослідницькі кроки та сприяють розвитку інноваційного мислення. Серед нагороджених – директор Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Галина Литвинюк, консультант ТКМЦНОІМ Оксана Соловей, учитель фізики та астрономії ТАЛУГ ім. І. Франка Наталія Бойко, учитель фізики та астрономії, заступник директора ТЗОШ І-ІІІ ст. № 24 Оксана Оберванюк, учитель фізики ТЗОШ І-ІІІ ст. № 28 Ольга Слободян, учитель математики гімназії «Гармонія» Оксана Квас, викладач фізики та астрономії Галицького фахового коледжу ім. В. Чорновола Наталія Рапінда, учитель інформатики гімназії «Гармонія» Любов Меленчук, учитель інформатики гімназії «Гармонія» Ольга Слєпцова, вчитель інформатики ТЗОШ І-ІІІ ст. №23 Володимир Сова, вчитель технологій ТЗОШ І-ІІІ ст. №23 Дмитро Уруський, вчитель мистецтв ТЗОШ І-ІІІ ст. №23 Олег Магеровський, учитель біології ТСШ І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов Лілія Судомир, учитель фізики ТЗОШ І-ІІІ ст. № 26 Марія Герасімова.

Усі учасники отримали подарунки в межах україно-американського проєкту «STEM-лабораторія ЗУНУ», який реалізується за підтримки «VOVK Foundation», «BlueCheck Ukraine» та ГО «Міжнародний інститут комунікацій».

Організацію заходу забезпечила команда навчально-наукового центру комунікацій: заступник директора ННЦК, к.е.н., доцент кафедри аудиту Марія Шестерняк; провідний спеціаліст, к.п.н., доцент кафедри психології та соціальної роботи Марія Бригадир; координатор STEM-лабораторії, викладач ФКЕПІТ Діана Бойко; а також молоді фахівці Софія Жук та Марія Пеннер.

Свято науки об’єднало талановиту молодь, педагогів і науковців, наповнивши простір події енергією пошуку, відкриттів та натхнення, що формують нову освітню реальність. Учасники вже сьогодні демонструють потенціал лідерів майбутнього – тих, хто здатен не лише генерувати сміливі ідеї, а й перетворювати їх на реальні інновації, впевнено крокуючи власним професійним шляхом і стаючи амбасадорами STEM-освіти нового покоління.