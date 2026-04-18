У Тернополі відбулася пресконференція, під час якої представники ГО «Мистецький фестиваль “Ї”» презентували програму мистецьких резиденцій на Тернопільщині та нагадали про відкритий набір учасників.

Ініціатори проєкту розповіли журналістам про концепцію резиденцій, їхню мету та можливості для митців з України та Європи. Програма передбачає чотири тематичні резиденції, які відбудуться впродовж літа–осені 2026 року в Гримайлівській громаді.

Керівник проєкту Василь Томчишин представив загальну ідею резиденцій, їхню роль у розвитку культурного середовища та оновлений таймлайн програми. За його словами, резиденції покликані створити простір для творчого діалогу, міждисциплінарної взаємодії та роботи в умовах природного середовища.

Краєзнавець Сергій Ткачов долучився до заходу у форматі відеозвернення, в якому розповів про історичний контекст і потенціал Гримайлівської громади як місця для проведення резиденцій.

Про вимоги до кандидатів, програму перебування учасників, можливості для творчої реалізації та заплановані події розповіли поети та перекладач Юрій Завадський та менеджер проєктів у сфері культури, поет, перекладач Юрій Матевощук. На їхню думку резиденції стануть платформою для співпраці митців різних напрямів і культур.

Учасники резиденцій проведуть один місяць у творчому середовищі серед природи Тернопільщини, працюючи над власними проєктами та взаємодіючи з іншими митцями.

Наразі триває прийом заявок на участь у програмі. До участі запрошуються митці з України, Польщі та Іспанії, які мають досвід реалізації творчих проєктів.

Тематика резиденцій

Червень 2026 – образотворче та сучасне трансмедійне мистецтво.

Липень 2026 – прикладні мистецтва, включно з промисловим дизайном.

Серпень 2026 – музичне мистецтво та сучасні музичні практики.

Вересень 2026 – літературне мистецтво.

Умови для учасників

Організатори забезпечують стипендію у розмірі 750 євро, проживання, робочий простір, матеріали та організаційну підтримку.

Дедлайни

Подання заявок триває до 3 травня 2026 року.

Результати буде оголошено до 10 травня 2026 року.

Результати конкурсу повідомлять учасникам електронною поштою та оприлюднять на офіційних ресурсах організаторів.