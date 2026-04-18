Комунальні витрати залишаються однією з головних статей сімейного бюджету. Нові дані Держстату показують: загальне зростання тарифів поки стримане, але окремі послуги вже відчутно подорожчали.

Де тарифи зростають найшвидше

За даними Держстату, за останній рік комунальні послуги в середньому подорожчали на 1,7%. Втім, окремі категорії показали значно вищу динаміку.

Найбільше зросли ціни на:

управління багатоквартирними будинками — на 4,3%;

вивезення та прибирання сміття — також на 4,3%;

утримання та ремонт житла — на 4%.

Лише за період з лютого до березня ці послуги додали ще близько 0,5%. Це витрати, які не завжди помітні одразу, але регулярно впливають на бюджет.

Водночас ключові комунальні послуги залишаються без змін. Йдеться про:

електроенергію;

природний газ;

гарячу воду та опалення;

водопостачання і каналізацію.

Саме ці витрати формують основну частину платіжок, тому їхня стабільність поки стримує загальне зростання витрат домогосподарств.