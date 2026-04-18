20-21 квітня у Тернополі реалізують благодійний медичний проєкт, у межах якого військовослужбовці, ветерани та члени їхніх сімей зможуть отримати безкоштовні консультації лікарів різних спеціальностей.

До проведення оглядів долучиться команда досвідчених медиків з України та Тайваню. Учасники матимуть змогу пройти обстеження, отримати фахові рекомендації та подбати про своє здоров’я.

Локація: м. Тернопіль вул. Любомира Гузара, 1 («Центр підтримки ветеранів та родин Героїв»).

Участь – лише за попередньою реєстрацією: https://forms.gle/3sLnUDLrsZpchJKk6

Під час заходу працюватимуть такі спеціалісти:

стоматолог та стоматолог-хірург

кардіолог

лікар традиційної медицини

гастроентеролог

спеціалісти з УЗД-діагностики

оптометрист

Також військовослужбовці та ветерани зможуть пройти електрокардіограму (ЕКГ) та лабораторні обстеження, зокрема визначення рівня гемоглобіну, глюкози, а також холестерину – за рекомендацією кардіолога.

Для участі у медичному проєкті необхідно мати з собою паспорт, ідентифікаційний код, а також, за наявності, попередні медичні документи.

Запрошуємо військових та ветеранів скористатися цією можливістю та подбати про своє здоров’я, йдеться у повідомленні ТМР.