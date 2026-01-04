5 січня в області – хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише в другій половині дня невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 8-13 градусів морозу, вдень 0-5 градусів морозу.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі – хмарно. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується сніг. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 10-12 градусів морозу, вдень 2-4 градуси морозу.

