Тернопільщина увійшла до п’яти регіонів, де змінять керівників. За повідомленням президента Володимира Зеленського, кадрові зміни на постах керівників обласних адміністрацій очікують Вінницьку, Дніпропетровську, Полтавську, Тернопільську та Чернівецьку області.

Зміни керівників будуть уже з понеділка.

В’ячеслав Негода на своїй фейсбук-сторінці підбив підсумки перебування на посаді начальника ОВА.

«Період моєї роботи в Тернопільській ОВА – це час рішень, відповідальності й випробувань. Було нелегко… Служіння своїй країні й народу – це не про посаду чи статус. Це про здатність побачити головне і творити зміни там, де раніше здавалося, що нічого не зміниться, – написав, зокрема В’ячеслав Негода. – І сьогодні можу сказати: Тернопільщина стала сильнішою. Це відзначено в оцінках Офісу Президента України, де область за результатами 11 місяців 2025 року увійшла до трійки лідерів серед 15 тилових регіонів… Ми довели та розвіяли міф про область-аутсайдер».

В’ячеслав Негода пдякував Президенту та Уряду за довіру і можливість спрямувати свій досвід на розвиток області. І кожному, хто щодня тримає громади, захищає, розвиває та допомагає…

Також висловив вдячність команді в ОВА, військовим, волонтерам, бізнесу, громадам і депутатам.

