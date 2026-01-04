У Тернополі чин Йорданського водосвяття відбудеться 6 січня.

Про це повідомляє Тернопільська міська рада.

“6 січня, у третій празник різдвяно-новорічних свят – День Богоявлення Господнього, у Тернополі відбудеться чин Йорданського водосвяття. Початок події – о 12:00”, — йдеться у повідомленні.

Традиційно на набережній Тернопільського ставу, біля пам’ятного хреста на честь 1020-річчя Хрещення України, відбудеться міжконфесійний молебень та освячення Йорданської води, які звершать представники українських церков.

“Запрошуємо тернополян долучитися до спільної молитви, розділити цю духовну подію та зберегти давню християнську традицію”, — зазначили у міській раді.

