За вихідні на Тернопільщині втопилися двоє людей.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

“Люди шукають прохолоду і втрачають обережність на воді. Найчастіше гинуть ті, хто перебуває у нетверезому стані і заходить у воду або катається на човні. Нерідко каліцтва зазнають підлітки, які пірнають в незнайомому місці, вдаряючись об каміння чи мілину”, — зазначили в поліції.

За минулі вихідні на Тернопільщині задокументовано дві нещасні випадки на воді. На ставку у селі Дарахів Микулинецької громади під час риболовлі втопився місцевий житель, 1988 року народження. Під час купання у річці Дністер потонув 20-річний житель села Шупарка. Працівники поліції спільно з рятувальниками здійснюють заходи щодо встановлення місцезнаходження тіла.

За обома фактами розпочато кримінальні провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою “нещасний випадок”.

“Купатися у водоймах, де немає облаштованих пляжів і рятувальників, – заборонено. Дітям наближатися близько до води і заходити в неї можна тільки під наглядом дорослих. У тих місцях, де поблизу знаходиться вивіска про заборону купання, купатися не варто. Слід бути обережними у воді й не плавати на глибині, де вода вище вашого зросту. У малознайомих місцях пірнати також суворо забороняється, це може призвести до травм. Уникайте небезпечних ігор та жартів на воді. Вживати алкогольні напої і купатися – суворо заборонено”, — додали у поліції.