Обіцяли легкий заробіток у месенджері: Жителька Тернополя втратила 88 тисяч гривень внаслідок інтернет-шахрайства.

Як повідомили в поліції Тернопільщини, жінка натрапила у Telegram на пропозицію онлайн-заробітку.

Під час спілкування незнайома особа переконала її перерахувати власні кошти нібито для активації рахунку в особистому кабінеті й подальшого отримання прибутку.

Жінка самостійно переказала 88 тисяч гривень на вказаний шахраями банківський рахунок.

Після отримання грошей зв’язок із псевдороботодавцем припинився.

За даним фактом правоохоронці проводять перевірку та встановлюють особу, причетну до шахрайства.

Поліцейські вкотре закликають громадян бути обережними з пропозиціями швидкого заробітку в інтернеті.

Шахраї часто обіцяють високий дохід за мінімальні зусилля, однак їхня справжня мета – заволодіти вашими коштами.

Щоб не стати жертвою аферистів:

не переказуйте власні гроші незнайомцям під приводом «активації акаунта», «гарантійного внеску» чи «інвестиції»;

перевіряйте інформацію про роботодавця та відгуки про нього;

не довіряйте пропозиціям із надто вигідними умовами заробітку;

якщо вас просять спочатку заплатити, щоб почати заробляти, – це одна з найпоширеніших ознак шахрайства.

Якщо ви стали жертвою аферистів, негайно зверніться до найближчого підрозділу поліції або телефонуйте на спецлінію 102.

ВІдділ комунікації поліції Тернопільської області

Джерело: https://tp.npu.gov.ua/news/obitsialy-lehkyi-zarobitok-u-mesendzheri-zhytelka-ternopolia-vtratyla-88-tysiach-hryven?fbclid=IwY2xjawSvFmVleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAwzNTA2ODU1MzE3MjgAAR4URc0R_gWM0hlUFdNqxfP253hnHKlQwiRGUl5iNAs2y3nDS9HNNQLbTaQEXA_aem_Ft3W6zhDv7DT3AMZVB9YFA