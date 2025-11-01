На спортивному ядрі Західноукраїнського національного університету відбулося урочисте відкриття Спартакіади ЗУНУ з футболу — свята молодості, енергії та здорового способу життя!

До змагань долучилися збірні команди університету та коледжу, які змагатимуться за звання найсильніших на футбольному полі. Учасники продемонстрували чудову спортивну підготовку, командний дух та справжню любов до гри!

З вітальним словом до спортсменів звернулися представники кафедри фізичної реабілітації і спорту, зокрема директор центру студентського спорту Роман Циквас, побажавши чесної боротьби, гарного настрою та яскравих перемог.

