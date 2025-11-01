Навіки у Небесному строю захисник Назар Стронський із села Підзамочок Бучацької громади. Назар віддав своє життя за свободу та незалежність України, за кожного з нас. Вічна пам’ять і слава Герою!

«Чорне крило війни принесло сумну звістку в нашу громаду.

30 жовтня загинув солдат, водій зенітного кулеметного відділення Назар Стронський, 1990 року народження, житель села Підзамочок.

З глибоким болем Бучацька громада схиляє голови у скорботі за полеглим Захисником, який віддав своє життя за свободу та незалежність України.

Назар Стронський назавжди залишиться у пам’яті рідних, побратимів і всіх, хто знав його як мужнього, щирого і відданого сина своєї Батьківщини.

Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким і друзям загиблого Героя.

Нехай Господь упокоїть Його душу та дарує вічний спокій.

Вічна пам’ять і слава Герою!» – написали у Бучацькій міській раді.

Подобається це: Подобається Завантаження…