В Україні запроваджують військову ID-картку нового зразка
З 1 листопада 2025 року в Україні запроваджується військова ID-картка нового зразка – для військовослужбовців ЗСУ та Держспецтрансслужби.
Вона замінить військові квитки, посвідчення офіцерів, посвідчення генералів, посвідчення офіцера ДССТ, прапорщиків і мічманів. Старі документи діятимуть, поки не буде видано нову картку.
Картка міститиме електронний підпис, використовуватиметься як перепустка до частини та ключ доступу до інформаційних систем Міністерство оборони України.
Строк дії – 10 років.
Замовлення – упродовж 5 днів після зарахування або подання документів.
Видача – через кадрові служби військових частин.
Після отримання ID старі документи вилучатимуть і знищуватимуть.
Нова система – крок до цифрової армії й безпечного електронного документообігу.
Деталі – https://surl.li/fphtuq
Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.