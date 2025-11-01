З 1 листопада 2025 року в Україні запроваджується військова ID-картка нового зразка – для військовослужбовців ЗСУ та Держспецтрансслужби.

Вона замінить військові квитки, посвідчення офіцерів, посвідчення генералів, посвідчення офіцера ДССТ, прапорщиків і мічманів. Старі документи діятимуть, поки не буде видано нову картку.

Картка міститиме електронний підпис, використовуватиметься як перепустка до частини та ключ доступу до інформаційних систем Міністерство оборони України.

Строк дії – 10 років.

Замовлення – упродовж 5 днів після зарахування або подання документів.

Видача – через кадрові служби військових частин.

Після отримання ID старі документи вилучатимуть і знищуватимуть.

Нова система – крок до цифрової армії й безпечного електронного документообігу.

Деталі – https://surl.li/fphtuq

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.

