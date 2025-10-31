Сумна звістка надійшла у Козівську громаду. В аварії на Львівщині загинув військовослужбовець Вадим Башкіров, мешканець села Медова. Вічна пам’ять Захиснику!

«30 жовтня у дорожньо-транспортній пригоді на Львівщині загинув мешканець села Медова, військовослужбовець Башкіров Вадим Вадимович, 1988 року народження.

Щиро співчуваємо всім рідним та близьким.

Вічна пам’ять нашому Захиснику!» – написав козівський міський голова Сергій Добалюк.

