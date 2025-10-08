Сьогодні протягом дня на території Саранчуківської ТГ Тернопільського району можуть бути чутні звуки вибухів. Причина — планова робота піротехніків ДСНС, які знищують раніше виявлені вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС у Тернопільській області.

“Усе відбувається під контролем фахівців. Підстав для тривоги немає. Просимо зберігати спокій і не поширювати неперевірену інформацію”, – зазначили в рят

