Випускниця Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» імені Івана Франка Уляна Гербут отримала сертифікат на здобуття премії Президента України.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської міської ради.

Вручення сертифікату відбулося у Києві під час урочистої зустрічі Глави держави з педагогами та активною молоддю країни. Уляна отримала президентську премію як переможниця міжнародної учнівської олімпіади.

Нагадаємо, тернополянка здобула бронзову медаль на Міжнародній олімпіаді з астрономії та астрофізики, що відбулася в індійському місті Мумбай. Дівчина представляла Україну в складі національної збірної.

Змагання зібрали учасників із 64 країн світу. Юні науковці демонстрували свої знання під час теоретичного туру, спостережних завдань із використанням телескопів та зоряних карт, аналізу даних і командних випробувань.

Збірну України представляли п’ятеро талановитих школярів – переможців фіналу Всеукраїнських учнівських олімпіад. За результатами світового інтелектуального змагання українці вибороли одну золоту, дві срібні та дві бронзові медалі.

