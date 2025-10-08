Отримав від військовозобов’язаного 8 500 доларів США за виключення з військового обліку – судитимуть депутата селищної ради з Тернопільщини

Скеровано до суду обвинувальний акт щодо депутата однієї із територіальних громад Тернопільщини. Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За даними слідства, депутат селищної ради пообіцяв знайомому виключити його з військового обліку. Запевнив, що через особисті зв’язки з посадовцями районного ТЦК та СП може посприяти у виготовленні необхідних документів.

“Свої послуги оцінив у 8500 доларів США. При одержанні вказаної суми неправомірної вигоди його затримали правоохоронці”, – розповіли в прокуратурі.

Завершено досудове розслідування, що здійснювали слідчі ТУ ДБР, розташованого у Львові.

Подобається це: Подобається Завантаження…