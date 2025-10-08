На факультеті фінансів та обліку ЗУНУ відбувся щорічний турнір з волейболу «Кубок декана-2025», який уже став доброю традицією та справжнім святом студентського спорту.

З вітальним словом до учасників звернулися декан факультету фінансів та обліку Андрій Кізима та в.о. завідувача кафедри фізичної реабілітації і спорту Наталія Безпалова, які підкреслили значення розвитку спортивних традицій як важливої складової формування активної, цілеспрямованої та згуртованої молоді.

Змагання проходили у динамічній і напруженій атмосфері, де кожна команда продемонструвала високий рівень підготовки, злагодженість та волю до перемоги.

За результатами турніру: І місце – команда третього курсу; ІІ місце – команда другого курсу; ІІІ місце – команда першого курсу.

Окрім командних здобутків, організатори відзначили й індивідуальні досягнення учасників: кращий гравець турніру – Максим Мудрий; кращий блокуючий – Вікторія Обшарська; кращий пасуючий – Юлія Міхова; кращий нападник – Артем Хмура.





Подобається це: Подобається Завантаження…