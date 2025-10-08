Останніми місяцями почастішали випадки шахрайств, пов’язаних з продажем дров через різні соціальні мережі. Зловмисники створюють фейкові сторінки, публікують оголошення, пропонуючи дешевшу від ринкової ціни деревину, і вимагають передоплату або повну оплату за товар, який після цього не доставляють. З початку року поліцейські зареєстрували майже десять таких злочинів.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Так, до Чорткiвського районного управління поліції надійшла заява від жительки села Косів. Жінка розповіла, що побачила у фейсбуці оголошення про продаж дров. Потерпіла вирішила купити товар і перерахувала на банківську картку “продавця” 4 500 гривень. Минуло два тижні – ні дров, ні грошей.

Де можна безпечно купувати дрова

В поліції радять робити це в офіційних лісгоспах або державних підприємствах, у місцевих підприємців з перевіреними відгуками.

На що звертати увагу при купівлі

Нк надсилайте передоплату незнайомим особам, якщо продавець наполягає на авансі — це перша ознака шахрайства. Перевіряйте номер телефону та банківську картку продавця, використовуючи сайти: https://cyberpolice.gov.ua ( розділ «перевірка продавця»), https://stopfraud.gov.ua.

Перегляньте відгуки про людину, котра розмістила оголошення. Шахраї часто крадуть фото з інших оголошень – перевірте зображення через пошук у Google.

Не довіряйте занадто низьким цінам. Зберігайте всі переписки, чеки та реквізити. Це важливо для подальшого розслідування.

Якщо вас обдурили: негайно зверніться до найближчого відділення поліції, або лінію 102. Подайте скаргу до кіберполіції – https://cyberpolice.gov.ua. Повідомте банк, на картку якого здійснили оплату — можливо, вдасться заблокувати рахунок.

Пам’ятайте: шахраї можуть представлятися працівниками лісгоспів, підприємств чи волонтерами. Жоден офіційний продавець не вимагатиме повної передоплати без документів.

Подобається це: Подобається Завантаження…