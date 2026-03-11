Проблема психічного здоров’я в Україні набуває особливої актуальності в умовах війни. Масштабні соціальні потрясіння, тривалий стрес, втрати та вимушені переміщення значно впливають на емоційний стан населення, перетворюючи підтримку психічного здоров’я на один із ключових пріоритетів державної політики. В Україні поступово формується система психосоціальної допомоги, спрямована на забезпечення доступних та ефективних сервісів підтримки для різних категорій населення.

За даними міжнародних досліджень, під час воєнних конфліктів поширеність психічних розладів може сягати понад 22%. Зокрема, депресія, тривожні розлади та посттравматичний стресовий розлад стають поширеними наслідками пережитих травматичних подій. Особливо вразливими є ветерани, вимушено переміщені особи, діти та родини, що втратили близьких. У цих умовах важливим напрямом розвитку системи підтримки стає впровадження інноваційних цифрових інструментів, які можуть доповнювати традиційні методи психологічної допомоги.

Саме цим питанням була присвячена робоча зустріч команди навчально-наукового центру комунікацій Західноукраїнського національного університету з міжнародними партнерами з Нідерландів.

Зустріч відбулася з ініціативи директорки ННЦК, кандидата педагогічних наук, доцента, психолога-консультанта у методі позитивної психотерапії, керівника STEM-проєкту ЗУНУ Оксани Коваль.

Нідерландську сторону представляли: Іветт Роук – психіатр клініки Emerhese Flevoland організації GGz Centraal, професор, керівниця дослідницького проєкту SAM-STAPP та Елвін ван Асселт – контент-менеджер застосунків SAM та SAM Junior, докторант, експерт з питань аутизму.

Від української сторони до професійної дискусії долучилися провідні спеціалісти навчально-наукового центру комунікацій: кандидат психологічних наук, доцент, психотерапевт у методі позитивної психотерапії Марія Бригадир та викладач, психолог-консультант у методі позитивної психотерапії, координаторка STEM-лабораторії ЗУНУ Діана Бойко, а також перекладач 1 категорії відділу міжнародних зв’язків Вікторія Коробій.

Під час зустрічі учасники обговорили сучасні підходи до використання цифрових технологій у сфері психічного здоров’я, зокрема можливості застосування мобільних додатків для моніторингу та управління стресом.

Особливу увагу було приділено застосунку Stress Autism Mate (SAM) – персоналізованому цифровому інструменту, розробленому нідерландською організацією GGz Centraal у співпраці з науковцями. Додаток допомагає користувачам відстежувати рівень стресу в повсякденному житті, краще розуміти власні реакції та застосовувати ефективні стратегії подолання напруження.

Принцип роботи застосунку базується на регулярному самоспостереженні: кілька разів на день користувач відповідає на короткі запитання щодо власної діяльності та емоційного стану. На основі цих даних система формує індивідуальний профіль стресу, допомагає виявити повторювані патерни та пропонує рекомендації для їх корекції.

Наукові дослідження підтверджують ефективність цього інструменту: використання SAM сприяє зниженню рівня стресу, покращенню навичок подолання складних ситуацій і підвищенню загального психологічного благополуччя користувачів.

Команда розробників також створила інші цифрові рішення, зокрема: SAM Junior – версію застосунку для підлітків віком 12–18 років; STAPP @Work – інструмент для підтримки психічного благополуччя працівників і студентів.

Учасники зустрічі обговорили перспективи використання подібних цифрових інструментів в Україні, зокрема для підтримки різних вразливих груп населення: військових і ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, дітей та родин, що постраждали від війни, а також людей із розладами спектра аутизму, синдромом дефіциту уваги та гіперактивності, розладами настрою чи посттравматичним стресовим розладом.

Окрему увагу було приділено європейському проєкту SUPER (Supporting User Participation for E-health Resilience), який спрямований на розробку та адаптацію цифрових інструментів у сфері психічного здоров’я із залученням кінцевих користувачів. У межах цього проєкту міжнародні команди тестують інноваційні цифрові рішення та формують рекомендації щодо їх впровадження у різних країнах.

Учасники зустрічі відзначили, що сучасні технології можуть стати важливим доповненням до традиційних підходів у психотерапії та психіатрії. Цифрові інструменти здатні розширити доступ до підтримки психічного здоров’я, особливо для людей, які не мають можливості отримати допомогу офлайн або потребують постійного моніторингу свого стану.

Сторони домовилися про розширення партнерства у сфері цифрових інструментів для психічного здоров’я, зокрема про залучення українських фахівців до спільних наукових досліджень та практичних розробок у галузі e-mental health, адаптацію і тестування цифрових застосунків для моніторингу та управління стресом, а також обмін експертним досвідом у сфері психосоціальної підтримки різних вразливих груп населення.

Розвиток міжнародного партнерства у цій сфері відкриває нові можливості для наукових досліджень, впровадження інновацій та створення ефективних програм підтримки психічного здоров’я, що є особливо важливим для України в умовах війни та повоєнного відновлення.