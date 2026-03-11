Сумну звістку отримала ще одна родина. Від захворювання серця відійшов у Вічність захисник Роман Кріль. Вічна та світла пам’ять українському Воїну!

«Навіки залишився в строю захисників України Кріль Роман Михайлович. Воїн помер 7 березня у Харківській області від захворювання серця.

Щиро співчуваємо рідним, друзям та побратимам Героя. Нехай Господь дає сили пережити це горе.

Вічна та світла пам’ять захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.