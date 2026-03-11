12 березня відбудеться засідання регіональних зборів, на яких буде обрано представника від Тернопільської області до складу Ради ветеранів війни за незалежність України при Міністерстві у справах ветеранів України.

Вибори представника від ветеранської спільноти відбудуться у кожній області, а Тернопільщина є першою серед усіх регіонів України. Склад Ради не формується адміністративно і не призначається «згори». Представники обираються на регіональних зборах ветеранських громадських об’єднань.

Після надання й перевірки відповідних документів до виборів допущено два кандидати – Сергій Гусак, заступник голови Ради ветеранів Тернопільської області, й Микола Микуляк, голова громадської організації «Ветеранська рибалка».

Обидва кандидати стали на захист України під час проведення антитерористичної операції (АТО). Сергій Гусак з 2014 р. брав участь у бойових діях, Микола Микуляк з 2015 р. З початку повномасштабного вторгнення ветерани проходили службу у Харківській, Дніпропетровській, Луганській та Донецькій областях. Обидва кандидати мають досвід у громадській діяльності та є відомими у ветеранських колах.

Для участі у регіональних зборах 12 березня, які відбудуться у приміщенні Тернопільської обласної військової адміністрації, ветеран або ветеранка мають подати заяву щодо участі у голосуванні, посвідчення ветерана або учасника бойових дій, витяг з реєстру територіальної громади про місце проживання.

Рада ветеранів є постійним консультативно-дорадчим колегіальним органом при Міністерстві у справах ветеранів України. Рішення Ради мають рекомендаційний характер, але є обов’язковими до розгляду Міністерством, що забезпечує реальний вплив напрацьованих позицій на політики, програми та нормативно-правові акти у сфері ветеранської підтримки.

Для ветеранів і ветеранок участь у виборах і роботі Ради – це можливість не лише озвучувати проблеми, а й системно впливати на рішення: брати участь в обговоренні проєктів нормативно-правових актів, ініціювати зміни, подавати пропозиції, долучатися до робочих груп, аналізувати реалізацію ветеранської політики на місцях.