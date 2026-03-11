За заслуги в захисті територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України присвоєно звання «Почесний громадянин Тернопільської області» (посмертно) 79 полеглим Захисникам:

Акінжели Богдану Олеговичу

Безкоровайному Ігорю Михайловичу

Бєлякову Микиті Олексійовичу

Білостоцькому Антону Юрійовичу

Бобку Олегу Петровичу

Бондаруку Михайлові Іллічу

Бохнаку Володимиру Михайловичу

Бугайському Павлові Віталійовичу

Волочнюку Володимиру Олександровичу

Гальчуку Борису Назаровичу

Горобцю Івану Зотовичу

Затворнюку Роману Михайловичу

Корчемному Роману Олександровичу

Лівару Валерію Петровичу

Луцику Олександру Романовичу

Микуличу Андрію Вікторовичу

Мордасу Володимиру Васильовичу

Мочулі Василю Богдановичу

Навроцькому Леоніду Броніславовичу

Новаковському Руслану Володимировичу

Омельчуку Олегу Кузьмичу

Педоренку Івану Анатолійовичу

Петруку Петрові Степановичу

Пилип’юку Олександру Васильовичу

Підгородецькому Олегу Андрійовичу

Руденькому Сергію Анатолійовичу

Созанському Івану Михайловичу

Стаднику Віталію Олеговичу

Ступінському Віталію Анатолійовичу

Теслюку Володимиру Анатолійовичу

Фіялці Сергію Степановичу

Флисті Юрію Зіновійовичу

Чернюку Василю Анатолійовичу

Шліхті Володимиру Мілентійовичу

Шоп’яку Петру Петровичу

Щирбі Тарасові Михайловичу

Юрчуку Миколі Михайловичу

Ярмолюку Олегу Володимировичу

Аврамчуку Олександру Володимировичу

Аніну Івану Аркадійовичу

Антощуку Тимофію Анатолійовичу

Бабію Михайлу Зіновійовичу

Боберському Володимиру Семеновичу

Бондарчуку Руслану Дмитровичу

Бутенку Сергію Сергійовичу

Вовчуку Валентину Євгеновичу

Волинцю Володимиру Васильовичу

Гаврилюку Ігорю Євгеновичу

Гармашу Роману Сергійовичу

Горбатюку Валерію Васильовичу

Дедьо Івану Михайловичу

Деревенчуку Миколі Богдановичу

Левочку Андрію Романовичу

Мельничуку Роману Ананійовичу

Палію Юрію Миколайовичу

Пасічнику Віктору Степановичу

Пителю Миколі Петровичу

Підгребі Михайлові Ярославовичу

Погорілому Миколі Ігоровичу

Попілю Івану Володимировичу

Прокопчуку Андрію Анатолійовичу

Прокоп’юку Сергію Валерійовичу

Татарину Володимиру Віталійовичу

Федаку Дмитрові Степановичу

Червоноокому Артему Олександровичу

Яцишину Богдану Ігоровичу

Печінці Степану Богдановичу

Савчуку Андрію Богдановичу

Хомі Дмитру Володимировичу

Асадову Андрію Романовичу

Борсуку Івану Михайловичу

Луціву Ігорю Євгеновичу

Марковичу Олегу Васильовичу

Маціборку Василю Павловичу

Нанинцю Володимиру Михайловичу

Начичку Володимиру Валерійовичу

Рудому Ігорю Євгеновичу

Русиняк-Андрощуку Олегу Степановичу

Фаюрі Андрію Анатолійовичу.

Відомості про кожного загиблого Героя будуть внесені до Книги почесних громадян Тернопільської області. Родини Захисників отримають нагрудні знаки «Почесний громадянин Тернопільської області» і відповідні посвідчення, а також разову грошову винагороду у розмірі десяти мінімальних заробітних плат, повідомили в обласній раді.

Відповідно до положення про обласну відзнаку – звання «Почесний громадянин Тернопільської області» – витрати, пов’язані з його присвоєнням, здійснюються за рахунок коштів, передбачених щорічно в обласному бюджеті.

Вічна пам’ять загиблим Героям…