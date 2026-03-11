До оперативно-диспетчерської служби Головного управління надійшло повідомлення про виявлення підозрілого предмета, схожого на боєприпас, на вулиці Глиняній у Тернополі.

Фахівці оперативно ідентифікували знахідку – нею виявився артилерійський снаряд калібру 122 мм часів минулих війн.

До місця події негайно було направлено фахівців частини піротехнічних робіт підводного та гуманітарного розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення, повідомили в обласній ДСНС.

Прибувши за вказаною адресою, рятувальники ретельно обстежили прилеглу територію на наявність інших прихованих загроз. Після цього вибухонебезпечний предмет було безпечно вилучено, транспортовано на спеціальний полігон та знешкоджено.

Тернопільські рятувальники вкотре наголошують: старі боєприпаси несуть смертельну загрозу, навіть якщо вони десятиліттями пролежали в землі.