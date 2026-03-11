Під процесуальним керівництвом Теребовлянської окружної прокуратури повідомлено про підозру жительці Тернопільщини в обіцянці за неправомірну вигоду вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Про це повідомили у прокуратурі області.

За даними слідства, на початку березня 2026 року колишня мешканка Харківщини, що зараз проживає в одному з сіл Збаразької громади Тернопільського району, вирішила збагатитися за рахунок знайомого. Жінка дізналась, що його товариш перебуває у розшуку, і запевнила чоловіка, що має змогу вплинути на службових осіб ТЦК та СП.

Висунула вимогу передати їй за послуги 3 000 доларів США. За ці кошти вона обіцяла через знайомих виключити інформацію про розшук з бази даних. У разі відмови жінка погрожувала докласти максимум зусиль, аби громадянин був мобілізований до лав Збройних Сил України на найгірші умови служби.

Розуміючи протиправність таких дій, чоловік звернувся до правоохоронних органів. З метою приховування своєї діяльності жінка розробила план конспірації: вона вимагала від потерпілого залишити мобільний телефон в іншому авто, а саму передачу коштів намагалася завуалювати під виглядом позики, готуючи відповідну розписку.

Викриття відбулося 9 березня 2026 року на території Збаразької громади. Працівники поліції зупинили автомобіль, у якому перебувала підозрювана разом із заявником, безпосередньо під час реалізації її плану.

Розслідування та оперативний супровід – працівники відділення поліції № 4 (м. Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області









