12 березня в області – ясно. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, місцями 7 градусів тепла, вдень 13-18 градусів тепла.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі небо буде ясним. Без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла, вдень 15-17 градусів тепла.