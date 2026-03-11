Міністерство оборони України наголошує: збір ДНК військовослужбовців є обов’язковим під час воєнного стану і здійснюється виключно для ідентифікації загиблих та зниклих безвісти осіб. Використання геномної інформації для встановлення біологічної спорідненості чи батьківства законом не передбачене.

Для відбору біологічного матеріалу використовується простий неінвазивний метод забору біологічних зразків (букального епітелію – клітин внутрішньої поверхні щік) за допомогою аплікатора. Процедура безпечна та здійснюється з дотриманням міжнародних стандартів.

Із 2025 року в системі оборонного відомства налагоджено повний цикл відбору та зберігання біологічних зразків військовослужбовців. Усі процедури здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію геномної інформації людини».

Водночас до уповноваженого підрозділу – Центру обліку геномної інформації (ЦОГІ) – регулярно надходять звернення від родичів військових та їхніх представників, які не пов’язані з визначеними завданнями цього центру.

Міноборони нагадує: згідно з наказом від 28 липня 2023 року № 438, державна реєстрація геномної інформації та зразків, відібраних у військовослужбовців, проводиться виключно з двох підстав:

для розшуку осіб, зниклих безвісти;

для ідентифікації загиблих.

У зв’язку з цим у Міністерства оборони відсутні законні підстави опрацьовувати запити, що суперечать чинним нормативно-правовим актам, зокрема щодо встановлення біологічної спорідненості або батьківства.

Під час воєнного стану відбір біологічного матеріалу є обов’язковим і здійснюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію геномної інформації людини» та затвердженого порядку відбору і зберігання зразків.

Таким чином, Міноборони формує цілісну базу біологічних даних для оперативної ідентифікації захисників у разі зникнення безвісти або загибелі.

Крім того, Міноборони продовжує роботу над нормативним врегулюванням і організацією процесів ідентифікації військовослужбовців за біометричними (дактилоскопічними) та стоматологічними даними.

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.