Західноукраїнський національний університет (кафедра фізичної реабілітації і спорту) разом із консорціумом партнерів став переможцем міжнародного грантового конкурсу RITA «Зміни в регіоні» – “Polsko-Ukraińskie Regionalne Adaptacyjne Centra – VOL.3”. Проєкт спрямований на розвиток мережі академічних центрів, що надаватимуть підтримку у сфері психічного здоров’я, фізичної активності та соціальної інтеграції людям з груп підвищеного ризику.

Проєкт співфінансується Польсько-американським Фондом свободи в межах програми «RITA – Przemiany w regionie» (конкурс RITA2 – Partnerstwo do potęgi 2025), яку реалізує Фонд «Освіта для демократії».

До консорціуму партнерів, за підтримки WSG Bydgoszcz University, увійшли: Запорізький національний університет, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука (м. Рівне), Національний університет фізичного виховання і спорту України (м. Київ), Харківська державна академія фізичної культури та спорту.

Для Західноукраїнського національного університету участь у цьому проєкті є надзвичайно важливою як на інституційному, так і на регіональному рівнях, адже його реалізація сприятиме впровадженню сучасних та ефективних практик для розв’язання актуальних проблем, пов’язаних із ментальним та фізичним здоров’ям громадян.

Подобається це: Подобається Завантаження…